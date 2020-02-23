В Укрзалізниці назвали найприбутковіші потяги у 2019 році

За підсумками 2019 року, найприбутковішим поїздом міжнародного напряму був «Київ – Москва» з показником прибутку 145,2 млн гривень. Про це інформують Українські новини з посиланням на АТ «Укразалізниця».

Як повідомляється, на поїзд «Київ-Москва» було запропоновано 339 414 місць, з яких реалізували 253 530.

На другому місці серед міжнародних напрямків по прибутковості виявився потяг «Кривий Ріг – Москва» з показником 95,7 млн гривень (із запропонованих 173 050 місць реалізовано 141 708), на третьому – «Одеса-Москва» з 54,9 млн гривень (з 140 518 місць реалізовано 116 146), на четвертому – «Одеса-Перемишль» з 22,2 млн гривень (з 106 392 місць реалізовано 80 298), на п’ятому – «Київ-Санкт-Петербург» з 16 млн гривень (з 57 432 місць реалізовано 33 081).

При цьому найбільш збитковими були визнані напрями: «Хмельницький-Москва» зі збитками 4,5 млн гривень (з 91 767 продано 54 656) та «Львів-Перемишль» з 3 млн гривень (з 30 816 продано 15 580).

У свою чергу лідером серед внутрішніх напрямків по прибутковості стали:

потяг «Київ-Одеса» з показником прибутку 74,5 млн гривень (з 427 104 реалізовано 387 177):

потяг «Київ-Львів» з 56 млн гривень (з 392 582 реалізовано 333 313);

потяг «Дніпро-Київ» з 55,7 млн гривень (з 407 996 реалізовано 383 520);

потяг «Харків-Київ» з 47,4 млн гривень (з 385 362 реалізовано 325 237);

потяг «Київ-Запоріжжя» з 33,7 млн гривень (з 220 712 реалізовано 197 065).

Найзбитковішим в минулому році виявилися внутрішній потяги:

«Львів – Бахмут» зі збитками 275,5 млн гривень (з 416 828 продано 367 711);

«Ужгород-Лисичанськ» з 260,3 млн гривень (з 459 622 реалізовано 457 167);

«Маріуполь-Львів» з 217,1 млн гривень (з 449 994 продано 422 265);

«Івано-Франківськ-Миколаїв» з 209,1 млн гривень (з 429 437 продано 396 589);

«Київ-Рахів» з 189,6 млн гривень (з 548 456 продано 502 835).

У цілому, як повідомляють в Укрзалізниці, за підсумками роботи 2019 роки від пасажирських перевезень на дальньому сполученні очікуваний збиток становить 6,5 млрд гривень.