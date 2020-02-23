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У рейтингу найкращих країн для життя дітей Україна посіла 91 місце

Вероніка Рой

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ЮНІСЕФ склав рейтинг країн, що найкраще підходять для розвитку і життя дітей. Оцінювали умови держав, зокрема освіту, здоров’я, харчування та екологічну ситуацію. Так, перше місце у списку зайняла Норвегія, передає Здоров’я 24.

 

За даними звіту ООН, що розміщеній на сайті ЮНІСЕФ, в першій п’ятірці також Південна Корея, Нідерланди, Франція та Ірландія.

Україна ж займає в списку 91 місце зі 180 країн − між Бразилією та Ямайкою. Цікаво, що Росія посіла 79 місце, а США – 39. На останнії п’ятьох позиціях у рейтингу африканські країни – Малі, Нігер, Сомалі, Чад і Центральноафриканська Республіка.

Експерти порівнювали можливості для дітей у 180 країнах. У доповіді аналізували умови для виживання та добробуту дітей, зокрема розвиток системи охорони здоров’я, освіти, харчування, екології та економіки країн.

З’ясувалося, що жодна країна не забезпечує належним чином захист здоров’я дітей, навколишнього середовища та їхнього майбутнього. Здоров’я дітей у світі під загрозою через зміну клімату, викиди парникових газів і маркетингові кампанії, які підштовхують дітей до споживання фаст-фуду, алкоголю та тютюну.

Також понад два мільярди людей проживають у країнах, де побутують гуманітарні кризи, конфлікти, стихійні лиха та зміни клімату, що заважає дітям повноцінно розвиватися.

 

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