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У Львові відкрився ще один Центр оформлення документів

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 21 лютого, у Львові на вул. Залізничній, 16 відкрився оновлений офіс Державної міграційної служби. Про це повідомляє пресслжуба ДМС у Львівській області.

 

У Центрі оформлення документів №3 є 5 автоматизованих робочих станцій, облаштовані місця для відпочинку, а також робоче місце для відвідувачів з інвалідністю.

Зазначимо, у Центрі оформлення документів №3 можна скористатись послугами з оформлення паспорта у формі ID-картки, закордонного паспорта, внесення зміни до ID-картки при одруженні, розлученні та зміні місця реєстрації, оформлення КЕП на ID-картку тощо.

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