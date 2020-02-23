Тиждень у Львові розпочнеться з мокрого снігу та сильного вітру

Завтра, 24 лютого, у Львові прогнозують сильний вітер, а також дощ та мокрий сніг. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Синоптики завтра прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 17 – 22 м/с, вночі та вранці сильний вітер 25 – 30 м/с. Температура впродовж доби 1 – 3° тепла.

Також в Карпатах обіцяють сніг, а вночі 24 лютого – значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах можливі снігові замети та ожеледиця.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко, негоду з початку тижня в Україну принесе циклон Юлія

«24-го лютого циклон Юлія принесе до нас опади із штормовим вітром. Протягом дня опади зміщуватимуться разом із циклоном у східному напрямку, тому, наприклад, в другій половині дня понеділка основний вологий «удар» приймуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумщина, Запоріжжя. Проте штормовий вітер бушуватиме у більшості областей України», – повідомила Наталія Діденко.