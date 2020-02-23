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HBO випустить спецвипуск серіалу «Друзі»

Вероніка Рой

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Всі актори з серіалу «Друзі» знімуться в спеціальному випуску шоу, який покажуть на новому стрімінговому сервісі HBO Max. Про це йдеться в пресрелізі корпорації Warner Media, до якої входить телеканал, передає Укрінформ.

 

«Актори «Друзів» зберуться разом для (роботи над.) не названим спеціальним випуском для HBO Max», – йдеться в повідомленні.

Епізод з’явиться на новому стрімінговому сервісі HBO Max, який розпочне свою роботу в травні.

Весь основний каст серіалу візьме в ньому участь: Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс).

Як відомо, американський комедійний серіал «Друзі», який отримав популярність у всьому світі, виходив в ефір у 1994-2004 роках. Останній епістол серіалу поставив рекорд нульових: його подивилися 52,5 мільйона глядачів лише у США.

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