Львів’ян запрошують до участі в благодійному аукціоні зустрічей, аби зібрати кошти для допомоги безхатнім тваринам

ЛКП «Лев» запрошує львів’ян приєднатися до благодійного аукціону зістрічей, який має на меті зібрати кошти для для допомоги і лікування безпритульних тварин. Про це йдеться на сторінці у Facebook благодійного аукціону зустрічей ЛКП «Лев».

«Щороку команда ЛКП «Лев» рятує та прилаштовує в нові родини сотні безпритульних тварин. Проте наша мрія – допомогти ще більшій кількості хвостатих, тож ми вирішили організувати благодійний аукціон зустрічей «Добра кава від «Лева». Його мета – збір коштів для допомоги і лікування безхатніх тварин, що постраждали від вуличного життя», – повідомляють організатори благодійного аукціону.

Долучитися до порятунку чотирилапих можна, ставши людиною-лотом аукціону. Для тих, хто хоче допомогти чотирилапим потрібно:

надіслати на пошту lkplev@gmail.com свою світлину та розказати коротко про себе, своє хобі, уподобання або ж смішні історії з життя.

ви зможете стати лотом, навіть, якщо проживаєте в іншому місті, головне – зазначити це у розповіді про себе.

ви можете взяти участь в аукціоні, якщо вам уже виповнилося 16 років.

Крім цього для того, щоб придбати зустріч із людиною, необхідно знайти її світлину на сторінці аукціону в Facebook та зробити свою ставку під цим фото. Ціна першої ставки 50 грн, кожна наступна ставка +20 грн.

«31 березня ми підіб‘ємо підсумки аукціону. Після закінчення аукціону буде 2 дні для того, щоб оплатити лот на нашому сайті lkplev.com за кнопкою Donate. Після того, як ми визначимо найбільшу ставку під кожним фото, благочинець внесе кошти, ми надамо покупцеві ваші контакти, все що залишиться – це чудово провести час із новим другом або подругою», – додають організатори.