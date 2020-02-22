В Україні очікується погіршення погодних умов

Завтра, 23 лютого, в Україні прогнозують посилення вітру до 15-22 м/с. Про це інформує Державна служба з надзвичайних справ з посиланням на УкрГідрометцентр.

«У зв’язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с», – йдеться у повідомленні.

В Карпатах сніг, вночі 24 лютого – значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; Також 23 лютого пориви вітру 25-30м/с, а 24 лютого – 40 м/с.

Згідно із прогнозу Львівського гідрометцентру, завтра у Львові буде хмарана погода.

«Вночі місцями можливий невеликий дощ. Вдень часом дощ та мокрий сніг, в другій половині дня подекуди – значні опади. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4 – 9° тепла», – повідомляють синоптики.