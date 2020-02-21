Рада хоче посмертно присвоїти Скрябіну звання народного артиста

Верховна Рада підтримала ініціативу депутата від «Слуги Народу» Павла Мельника про присвоєння українському співаку Кузьмі Скрябіну (Андрій Кузьменко) звання народного артиста посмертно. За відповідне рішення проголосували 260 депутатів. Про це повідомляє Громадське.

Мельник пропонує президенту України внести зміни до президентського указу, що дозволить надавати почесні звання посмертно.

Депутат сподівається, що президент підтримає його запит, адже «є значна кількість випадків, коли за життя видатні діячі України не були удостоєні такої державної нагороди».

Співак Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було 46 років.