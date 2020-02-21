ОСТАННІ НОВИНИ

Школи та дитсадки Львова шукають працівників. Перелік вакансій

Вероніка Рой

|

В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради оприлюднили перелік вакансій у школах та дитячих садочках міста. Про це йдеться на сайті управління.

 

Зокрема, для шкіл шукають вчителів фізики, фізичного виховання, іноземних мов, керівників гуртків та ін. Також є чимало відкритих вакансій і у дитячих садках Львова. Там шукають: вихователів, асистентів вихователів, керівників гуртків та ін.

Станом на 17 лютого 2020 року в закладах освіти міста Львова є такі вакансії:

Натисніть на зображення для його збільшення

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...