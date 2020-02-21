Школи та дитсадки Львова шукають працівників. Перелік вакансій

В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради оприлюднили перелік вакансій у школах та дитячих садочках міста. Про це йдеться на сайті управління.

Зокрема, для шкіл шукають вчителів фізики, фізичного виховання, іноземних мов, керівників гуртків та ін. Також є чимало відкритих вакансій і у дитячих садках Львова. Там шукають: вихователів, асистентів вихователів, керівників гуртків та ін.

Станом на 17 лютого 2020 року в закладах освіти міста Львова є такі вакансії:

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