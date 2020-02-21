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Неправильне харчування може погіршувати пам'ять, – дослідження вчених

Ольга Денисяка

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Австралійські дослідники виявили, що після тижня харчування продуктами з високим вмістом жиру та цукру в людей може погіршитися пам’ять. Про це пише hromadske з посиланням на The Guardian.

 

Для експерименту вчені набрали 110 худорлявих і здорових студентів від 20 до 23 років. До експерименту їхній раціон складався переважно лише з корисної їжі. Учасників розділили на дві група: перша харчувалися як зазвичай, а друга протягом тижня їла бельгійські вафлі та фастфуд.

На початку та в кінці тижня учасники експерименту снідали в лабораторії. Після цього їх просили пройти тест на пам’ять, а також оцінити, наскільки вони хочуть з’їсти щось шкідливе.

Так, вчені з’ясували, що в учасників другої групи погіршилася робота області мозку гіпокампа, через що погіршується пам’ять. Учасники начебто забували, що недавно поїли і хотіли перекусити знов. За словами науковців, такі результати пов’язані з тим, що вживання фастфуду й іншої шкідливої їжі порушує контроль над апетитом і викликає збої в роботі гіпокампа, який відповідає за формування емоцій.

Також дослідники встановили, що після тижня харчування продуктами з високим вмістом жиру та цукру, учасники надавали перевагу шкідливій їжі навіть тоді, коли ситі.

«Складніше відмовлятися від фастфуду, навпаки, хочеться їсти більше й більше, а це призводить до ще більшого пошкодження гіпокампа», – зазначили дослідники.

Науковці вважають, що у довгостроковій перспективі таке харчування сприяє ожирінню та діабету.

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