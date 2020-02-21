Глава УГКЦ Святослав Шевчук: «Не такий небезпечний є коронавірус, як вірус ненависті до ближнього»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав про реакцію суспільства на евакуацію українців з Уханя, де спалахнула епідемія коронавірусу:

«Мені дуже боляче чути про спротив громадян України через повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім нехристиянською.

Можна зрозуміти, що людьми керує страх бути інфікованими, бо сучасні засоби безпеки, які пропонує медична система України, є ненадійними. Для того, щоб перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти християнської любові до ближнього.

Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові.

Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від усякого виміру ненависті та не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України».

Фото: УКУ