Нардепи просять СБУ порушити справу через коронавірусні протести на Львівщині

Народні депутати попросили голову Служби безпеки Івана Баканова порушити кримінальну справу через протести у Винниках на Львівщині, куди мали привезти евакуйованих з Уханя громадян України, пише УП.

«Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які закликали до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску на територію України евакуйованих з міста Ухань громадян України», – йдеться у повідомленні.

На думку депутатів, дії громадян у Винниках містять заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.

Як відомо у середу, 19 лютого, у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю, куди буцімто на карантин мали доправити евакуйованих українців із китайського Уханю.

Фото: Дивись.інфо