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Український політв'язень Олексій Стогній опинився на волі

Соломія Головіна

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Український політв’язень Олексій Стогній, якого незаконно утримувала окупаційна адміністрація Криму, вже опинився на свободі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

 

«Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила – у Києві», – написала вона.

За її словами, всі ці роки наш громадянин утримувався у нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров’я. Додавши, що ініціюватиме проведення висококваліфікованого медичного обстеження та наданню необхідної лікарської допомоги Олексію.

Своєю чергою у «Об’єднанні родичів політв’язнів Кремля» поінформували, що Олексій Стогній вийшов на свободу за закінченням терміну ув’язнення і сталося це ще у січні, однак родина воліла не повідомляти про цей факт, аби не наражати на ризики при виїзді з окупованого півострову на материкову Україну. Наразі чоловік вже перебуває у Києві.

За інформацією «Об’єднанні родичів політв’язнів Кремля», Олексій Стогній входив до списків на обмін, які Україна передавала на перемовинах з Росією та вимагала звільнення.

Ілюстрація: Facebook/Людмила Денісова

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