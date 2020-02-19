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У Львові обиратимуть найкращого двірника року

Вероніка Рой

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Львівська міська рада оголошує конкурс «Найкращий двірник Львова – 2020». Сьогодні, 19 лютого,  розпочався перший етап конкурсу, який триватиме до 2 березня. Про це йдеться на «Гарячій лінії міста Львова».

 

Як йдеться у повідомленні, до 12 год. 2 березня кожен мешканець може запропонувати кандидатуру двірника, роботою якого він задоволений. Це можна зробити за посиланням.

Другий етап розпочнеться о 17:00 год. 2 березня і завершиться о 10:00 год. 11 березня.

На другому етапі конкурсу учасники групи «Гарячої лінії міста Львова» зможуть проголосувати за подані кандидатури. Двірник, який (яка) набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем та отримає нагороду від міського голови.

Переможець буде нагороджений напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, яке цього року відзначається 15 березня.

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