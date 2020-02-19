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Дітям у садках читатимуть україномовну літературу перед сном

Вероніка Рой

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Міністерство культури, молоді і спорту спільно з Міністерством освіти і науки хоче запровадити у дитячих садках 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури перед сном. Про це на брифінгу у Кабінеті міністрів сказала заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, передає Укрінформ.

 

«Ми зараз плануємо підписати меморандум з Міністерством освіти і науки. Цей меморандум буде складатися з двох скромних невеликих позицій. Перша позиція, ми хочемо спільно з МОН запровадити у дитячих садках 15- хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном. Ми вважаємо, це дуже гарним проєктом. Український інститут книги є нашим партнером у цьому проєкті. І ми маємо розуміння, що звичка до читання така хороша і гуманна. І такий проєкт буде дуже добре сприйнятий і батьками, і дітьми», – сказала Подоляк.

Вона зазначила, що МКМС разом з МОН і УІК планують провести дослідження щодо цікавості подачі літератури, зокрема літератури в середніх школах.

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