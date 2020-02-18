Уряд планує цьогоріч створити 200 тисяч нових легальних робочих місць

Кабінет міністрів планує у 2020 році в Україні створити 200 нових легальних робочих місць. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, на сьогодні практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Гончарук зазначає, що ці працівники не захищені та вони є фактично безправні у відносинах з роботодавцем.

«Мета нашого уряду на 2020-й рік – це +200 тисяч нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років – 1 мільйон робочих місць», – написав Гончарук.

Він повідомив, що для боротьби із нелегальним працевлаштуванням 600 інспекторів праці по всій Україні вже провели особисту роз’яснювальну роботу для понад 180 тис. роботодавців у сфері торгівлі

«За 2 тижні до ДПС надійшли понад 107 тисяч повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інфокампанія, зросла порівняно до січня 2019-го року на 25,8%. Легальний ринок праці – це не лише податки до бюджету, а передусім, створення цивілізованих умов праці для людей», – повідомив прем’єр-міністр.

За його словами, з 10 по 21 лютого в Україні також триває інспекційна кампанія.

«Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб», – додав Олексій Гончарук.