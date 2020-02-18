У лютому ціна на газ буде знижена, – Кабмін

Ціна на газ для українських споживачів, зокрема населення, в лютому буде знижена. Така можливість з’явилася завдяки підписанню транзитного договору на газ з РФ, а також низькому попиту на газ в Європі. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє ZN.

«У лютому, березні та влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», – підкреслив міністр.

У міністерстві нагадали, що в січні 2020 року ціна на газ на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Споживачі заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування.

За словами Оржеля, зменшення ціни на газ дозволило переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Він пояснив, що це зроблено для оновлення інфраструктури, бо від цього також залежить, чи зможуть українці якісно отримувати газ безпосередньо у себе в будинках.

Експерти ринку відзначають, що вартість природного газу на вітчизняному ринку впала до 186 доларів за 1 тисячу кубометрів починаючи з третього кварталу 2019-го року, що є мінімумом за останні 10 років. І це не тільки пов’язано з політикою країни. Частково це пояснюється низьким попитом на газ в Європі, і, відповідно, падінням цін в цьому регіоні. Причини при цьому: тепла зима і закачування в ПСГ, яка була викликана невизначеністю до підписання договору про транзит між Україною і РФ.