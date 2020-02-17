У Мінекономіки підрахували, на скільки у 2020 році може зрости реальна зарплата українців

Згідно із підрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2020 році розмір реальної зарплати, тобто скоригованої на інфляцію, має збільшитися на 8-9%. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук, передає Громадське.

«Щодо зарплати, то якщо ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулорічному, тобто у минулому році реальна зарплата зросла на 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання побачимо цьогоріч», — заявив заступник міністра.

За словами Ніколайчука, враховуючи, що рівень інфляції в Україні значно скоротився і за підсумками січня впав нижчу 4% у річному вимірі, то номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність отриманих українцями грошей має зрости на 8-9%.