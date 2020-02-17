На ковзанці на площі Ринок відзначатимуть День хокею

Цієї неділі, 23 лютого, у Львові відзначатимуть День хокею. У рамках свята на центральній ковзанці міста відбудеться хокейна гра між військовослужбовцями операції «ЮНІФАЄР» – військової місії ЗС Канади в Україні та хокейною командою «Галицькі леви». Про це у Facebook повідомляює управління спорту Львівської міськради.

Повідомляється, що о 12:00 год. розпочнеться церемонія відкриття, звучатимуть національні гімни та відбудеться урочисте вкидання шайби.

Сам матч складатиметься з двох періодів по 20 хвилин і розпочнеться о 12:40. А перерва між періодами стане найцікавішою частиною матчу, адже в цей час проведуть змагання із закидання шайби у ворота, в якому зможуть взяти участь п’ятеро дітей.



Ще одним цікавим моментом стане виконання пісні програми «Hockey Night in Canada» («Ніч хокею в Канаді») військовим оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Покоління виростають, слухаючи цю пісню по телевізору кожних вихідних під час хокейного сезону, і тому канадські військовослужбовці приємно вражені, що представники Збройних сил України виконуватимуть її з нагоди цього дійства. Окрім того львів’яни, які прийдуть подивитись на гру, матимуть змогу поспілкуватись з канадськими солдатами, які із задоволенням поділяться своїм досвідом», – додають в управлінні спорту.

Довідково

Операція «ЮНІФАЄР» – це місія канадських Збройних сил, які працюють разом зі Збройними силами України задля їх модернізації. Учасники операції «ЮНІФАЄР» працюють у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу Яворова.