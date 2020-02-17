ОСТАННІ НОВИНИ

На ковзанці на площі Ринок відзначатимуть День хокею

Вероніка Рой

|

Цієї неділі, 23 лютого, у Львові відзначатимуть День хокею. У рамках свята на центральній ковзанці міста відбудеться хокейна гра між військовослужбовцями операції «ЮНІФАЄР» – військової місії ЗС Канади в Україні та хокейною командою «Галицькі леви». Про це у Facebook повідомляює управління спорту Львівської міськради.

 

Повідомляється, що о 12:00 год. розпочнеться церемонія відкриття, звучатимуть національні гімни та відбудеться урочисте вкидання шайби.

Сам матч складатиметься з двох періодів по 20 хвилин і розпочнеться о 12:40. А перерва між періодами стане найцікавішою частиною матчу, адже в цей час проведуть змагання із закидання шайби у ворота, в якому зможуть взяти участь п’ятеро дітей.


Ще одним цікавим моментом стане виконання пісні програми «Hockey Night in Canada» («Ніч хокею в Канаді») військовим оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Покоління виростають, слухаючи цю пісню по телевізору кожних вихідних під час хокейного сезону, і тому канадські військовослужбовці приємно вражені, що представники Збройних сил України виконуватимуть її з нагоди цього дійства. Окрім того львів’яни, які прийдуть подивитись на гру, матимуть змогу поспілкуватись з канадськими солдатами, які із задоволенням поділяться своїм досвідом», – додають в управлінні спорту.

Довідково

Операція «ЮНІФАЄР» – це місія канадських Збройних сил, які працюють разом зі Збройними силами України задля їх модернізації. Учасники операції «ЮНІФАЄР» працюють у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу Яворова.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...