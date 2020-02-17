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Авіакомпанія Windrose відриває рейси зі Львова до Києва, Болгарію та Грецію

Вероніка Рой

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Українська авіакомпанія Windrose («Роза вітрів») відкриє рейси до Бургаса (Боглгарія), Родоса (Греція), Іракліона (Греція) та Києва. Про це інформує Lowcost avia.

 

Згідно з даними системи бронювання Windrose, з 13 квітня запустить рейси Київ – Львів.

Щодо міжнародних сполучень, то Windrose запустить рейси зі Львова в Бургас, Родос та Іракліон.

Крім цього Windrose відкриє зі Львова і нові міжнародні рейси:

  • Львів – Бургас (Болгарія) з 5 червня (щовівторка, щоп’ятниці).
  • Львів – Родос (Греція) з 29 травня (щовівторка, щоп’ятниці).
  • Львів – Іракліон (Греція) з 30 квітня (щопонеділка і щочетверга).

Авіакомпанія Windrose («Роза вiтрiв») — українська авіакомпанія, що базується в Київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» України, заснована 28 жовтня 2003 році.

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