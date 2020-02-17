Авіакомпанія Windrose відриває рейси зі Львова до Києва, Болгарію та Грецію

Українська авіакомпанія Windrose («Роза вітрів») відкриє рейси до Бургаса (Боглгарія), Родоса (Греція), Іракліона (Греція) та Києва. Про це інформує Lowcost avia.

Згідно з даними системи бронювання Windrose, з 13 квітня запустить рейси Київ – Львів.

Щодо міжнародних сполучень, то Windrose запустить рейси зі Львова в Бургас, Родос та Іракліон.

Крім цього Windrose відкриє зі Львова і нові міжнародні рейси:

Львів – Бургас (Болгарія) з 5 червня (щовівторка, щоп’ятниці).

Львів – Родос (Греція) з 29 травня (щовівторка, щоп’ятниці).

Львів – Іракліон (Греція) з 30 квітня (щопонеділка і щочетверга).

Авіакомпанія Windrose («Роза вiтрiв») — українська авіакомпанія, що базується в Київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» України, заснована 28 жовтня 2003 році.