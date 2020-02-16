Пухнастик Лайм і мила Мері. 7 собак, які чекають на «всиновлення»

ЛКП «Лев» підготувало чергову підбірку песиків, які шукають дім. Усі хвостаті – справжня рідкість, адже мають свою виняткову «родзинку». Лишень уявіть, що кожен з них може стати членом вашої родини! Обрали свого кудлатого фаворита? Тоді мерщій приїздіть за новим домашнім улюбленцем, аби забрати його додому.

Курт

Пильний охоронець і друг Курт. Молодий песик добре піддається навчанню та вірно служитиме своїй сім’ї за любов і тепло.

Абба

Молода собачка Абба. Чотирилапа, якій по віку близько року, слухняна і добре піддається навчанню. Окрім цього, Абба може проживати в квартирі та сім’ї, де є діти, які люблять тварин.

Арія

Арія – молода собачка з сумним поглядом. Хвостата має чудові здібності до навчання. Для свого господаря вона буде більше другом і компаньйом, аніж охоронцем.

Лайм

Пухнастий красень Лайм. Песик дружній до інших тварин і стане компаньйоном мрії для дітей. Ідеальний варіант домівки для нього – це дім з просторим подвір’ям. Проте за умови довготривалих прогулянок Лайм може проживати і в квартирі.

Стів

Молодий дружній до інших тварин Стів. Виважений і слухняний собака має здібності до навчання, може проживати в квартирі.

Мері

Мері – спокійна і пильна собака. Вона – чудовий друг, компаньйон і охоронець. Найкраще Мері житиметься у люблячій сім’ї на просторому подвір’ї. Також хвостата дружня до інших тварин.

Мілка

Молода і грайлива Мілка. Домашня улюблениця мрії добре піддається навчанню та може комфортно проживати в квартирі.

Фото: Facebook/ ЛКП «Лев»