ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні віряни святкують Стрітення Господнє

Соломія Головіна

|

Сьогодні, 15 лютого, за Юліанським календарем віряни відзначають Стрітення Господнє. Про це повідомляє РІСУ.

 

На празник Стрітення, за традицією, вірні посвячують в церкві свічки, які несуть до своїх домів як символ світла і очищення.

Празник Стрітення Господнього входить до дванадцяти найбільших церковних свят. Урочисто його почали відзначати з кінця V ст., хоча згадки про його святкування у Єрусалимі датовані уже другою половиною IV ст.

Першу згадку про святкування празника подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його «40 днем після Богоявлення». Його святкування описує так: «Сороковий день після Богоявлення святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю, наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму» (Гл. 26).

З Єрусалима празник поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за імператора Юстиніана (527-565) він набирає особливого значення. Імператор наказав святкувати Стрітення Господнє як великий празник і відзначати його на території всієї імперії.

Празник Стрітення на Заході напочатку був Господським і щойно набагато пізніше почав вважатися Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або Пожертвування Ісуса у святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві Стрітення належить до Богородичних празників і подекуди має також назву Стрітення Пресвятої Богородиці.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...