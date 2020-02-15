Лікарня у Бориславі шукає медиків-реабілітологів

Неврологічному відділенні Центральної міської лікарні м. Борислава необхідні спеціалісти, котрі здійснюватимуть реабілітацію пацієнтів з руховими та іншими фізичними порушеннями й забезпечуватимуть відновлення навичок їх повсякденної активності. Про це повідомляє Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості.
Наразі здійснюється добір персоналу на такі вакантні посади: ЕРГОТЕРАПЕВТ, ФІЗИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ.
Детальніше за номерами телефонів: 032(48)5-07-44, 0634580153, 0994349166.
Соломія Головіна