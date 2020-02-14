В Антарктиді +20. Зафіксовано новий температурний рекорд

Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялась до 20,75°C. Про це повідомляє Громадське із посиланням на The Guardian.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Науковці вважають, що така температура аномальна. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді.

Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3°C — це був історичний рекорд.