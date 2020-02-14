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Рудно підтвердило готовність увійти до Львівської ОТГ

Андрій Котенський

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Селище Рудно, яке перебуває в адміністративному підпорядкуванні міста Львова, підтвердило готовність увійти до майбутньої Львівської ОТГ. У четвер, 13 лютого, відповідне рішення одноголосно прийняв виконком Рудненської селищної ради. Про це у коментарі Zaxid.net повідомив Рудненський селищний голова Ігор Форманчук.

 

З його слів, рішенням виконавчого комітету погодили приєднання смт Рудно до Львівської ОТГ.

«Позиція моя, депутатського корпусу та мешканців селища Рудне була зрозуміла з 1963 року, оскільки з цього часу Рудно є у складі Залізничного району Львова», – розповів Ігор Форманчук.

З його слів, рішення виконкому щодо входження селища до Львівської ОТГ не було обов’язковим, оскільки Рудне і так є у складі обласного центру. Цим рішенням хотіли підтвердити свою позицію на папері.

Форманчук також зазначив, що бачення Рудного, а також Львова і Брюхович щодо майбутньої ОТГ було задеклароване ще у 2016 році.

Як відомо, у 2020 році вся територія України має бути покрита об’єднаними територіальними громадами й будуть сформовані нові райони.

Львівська мерія пропонує створити агломерацію з 20 сусідніми містечками і селами.

Окрім селища Рудного, в адміністративному підпорядкуванні Львівської міської ради перебувають громади м. Винники та смт Брюховичі.

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