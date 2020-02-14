Медики назвали 6 несподіваних причин постійної втоми

Можна спати рекомендовані сім – вісім годин щоночі і все одно відчувати постійну втому, брак енергії. Тож медики назвали кілька причин такої слабкості, пише портал про здоров’я Ukrhealth.

Дефіцит заліза. Занадто низький рівень мінералу в організмі позбавляє витривалості, здатності концентруватися, незважаючи на достатній сон. В таких обставинах в м’язи та інші клітини організму транспортується менше кисню. Заповнювати вміст заліза допомагають такі продукти: пісна яловичина, бобові, вівсяна каша, яйця, горіхи, шпинат, житній хліб. Медики рекомендують поєднувати їх з їжею, багатою вітаміном С, що допомагає організму засвоювати залізо, – цитрусовими, броколі, шипшиною, чорною смородиною, болгарським перцем.

Мала кількість питної води. Багато хто недооцінює цю причину втоми. Тим часом, навіть слабке зневоднення негативно впливає на енергетичний баланс: кров густіє, серцю стає важче ефективно прокачувати її, що викликає занепад сил. Скільки рідини потрібно організму? Німецькі експерти рекомендують використовувати формулу “0,03 х ваги тіла”. Це означає, що при масі тіла близько 70 кілограмів потрібно споживати близько 2,1 літра в день.

Алкоголь перед сном. Поширена причина втоми. Келих вина ввечері можна розслабляти, але алкоголь в крові негативно впливає на цикл сну, сприяє нічним пробудженням, стимулює сечовипускання. Вечірній келих вина повинен випиватися мінімум за три-чотири години до сну, – дають пораду фахівці.

Надлишок «простих» вуглеводів. Їжа, що містить високий рівень цукру і простих вуглеводів, володіє високим глікемічним індексом, який асоційований з різкими коливаннями рівня цукру в крові. Такі перепади дестабілізують виробництво енергії, стають причиною втоми. За словами медиків, підтримувати енергетичний баланс допомагають продукти з низьким глікемічним індексом-бурий рис, ячмінь, лосось, волоські горіхи, арахіс, баклажани.

Відсутність нормального сніданку. Вчені пояснюють: тіло потребує енергії вранці, щоб почати активно функціонувати. Для втомленого організму сніданок подібний бензину, що приводить в рух двигун автомобіля. Дієтологи рекомендують: перший прийом їжі повинен містити достатньо білка, цільні зерна. Його відсутність стає причиною енергетичного виснаження, оскільки організму вже на початку дня починає бракувати важливих поживних речовин, необхідних для стимулювання метаболізму, роботи мозку.

Недолік руху. Дослідження американських вчених з Університету Джорджії показало: регулярні фізичні вправи (достатньо 20 хвилин тричі на тиждень) підвищують енергетичний баланс, усувають втому. Вправи тонізують серцево-судинну систему, завдяки чому м’язи забезпечуються великою кількістю кисню. Це забезпечує здоровий тонус.