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Львів’янин отримав 7 років тюрми за вбивство пательнею

Андрій Котенський

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Галицький районний суд Львова визнав 52-річного львів’янина винним у нанесенні тяжких тілесних ушкодженнь, що призвели до смерті людини, і присудив зловмиснику 7 років позбавлення волі. Про це львівському порталу повідомили у Прокуратурі Львівщини.

 

За даними прокуратури, йдеться про інцидент, який стався 8-го липня 2018 року у квартирі друга обвинуваченого на вулиці Шолом-Алейхема у Львові.

Конфлікт виник під час застілля і спільного розпивання спиртного.

Встановлено, що зловмисник завдав новоспеченому знайомому два удари сковорідкою у голову, внаслідок чого потерпілий втратив свідомість та впав на підлогу, а через чотири дні, внаслідок закритої черепно-мозкової травми (у вигляді забою головного мозку), помер у комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Суд визнав зловмисника винним і присудив 7 років позбавлення волі. Окрім цього, суд повністю задоволив позов потерпілої сторони щодо відшкодування матеріальних збитків 59 тис і 220 тис грн моральної шкоди

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