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В Укрзалізниці назвали ТОП-5 популярних поїздів у 2019 році

Вероніка Рой

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В АТ «Укрзалізниця» назвали ТОП-5 найпопулярніших поїздів внутрішнього сполучення, які перевезли найбільше пасажирів у 2019 році. Про це інфомує пресслужба відомства у Facebook.

 

Зокрема, у 2019 році найбільш популярним напрямком був потяг № 45/46 Ужгород-Лисичанськ, яким скористалися  1,17 млн пасажирів. Друге місце посів поїзд №137/138 Хмельницький-Лисичанськ. У 2019 році ним скористалися 1,04 млн пасажирів. На третій сходинці опинився поїзд 121/122 Миколаїв — Рівне. Він минулого року перевіз 816 тисяч пасажирів.

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На четвертому місці – поїзд №69/70 Маріуполь-Львів, який за 2019 рік перевіз 808 тисяч пасажирів.

І п’ятим у рейтингу був поїзд №141/142 Львів-Бахмут. Минулого року ним скористались 777 тисяч пасажирів.

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