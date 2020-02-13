ТОП-5 причин відвідати неймовірну прем’єру «Лис Микита» у Львівській опері

У Львівській національній опері в рамках програми розвитку «Український прорив» генерального директора-художнього керівника театру Василя Вовкуна 21-23 лютого відбудеться прем’єра сучасної опери «Лис Микита», написаної українським композитором Іваном Небесним. Це буде перша новітня опера в Україні за геніальною поемою Івана Франка. Отож, до вашої уваги пропонується ТОП-5 цікавинок про цю надзвичайну постановку, яку вже незабаром презентують на сцені Львівської опери.

130-річний ювілей. Лис Микита святкує день народження

Цього року «Лис Микита» святкує свій ювілей: рівно 130 років тому поема-казка «Лис Микита» видатного українського письменника та поета Івана Франка вперше була надрукована 1890 році у львівському дитячому журналі «Дзвінок». Вже наступного року цей журнальний варіант з’явився окремою книжкою під назвою «Лис Микита».

21-23 лютого Львівська національна опера презентує світову прем’єру опери Івана Небесного за цим твором. Класична за літературною основою, новітня за часом написання і модерна за музичною мовою та сценографічним втіленням опера «Лис Микита» стане яскравою театральною подією у мистецькому проєкті «Український прорив» Василя Вовкуна. На львівській сцені вона постане в оригінальному трактуванні режисера-постановника, народного артиста України Василя Вовкуна, здивує і захопить глядачів – як дітей, так і дорослих.

Бестселер для сімейного перегляду

Так-так, ця новітня опера двоадресна: вона буде цікавою і для малюків, і для дорослих.

Її рекомендують для сімейного перегляду, адже за начебто дитячою казкою та розважальним сюжетом, гумором і пригодами хитрого Лиса ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

«У нашому випадку – це справжній бестселер, але вже оперний. Дійство, у якому органічно поєднуються розважально-авантюрний та сатирично-викривальні змісти й підтексти. І важко сказати, чого тут більше: людського в звіриному світі чи, навпаки, звіриного у людському?», – зазначає режисер Василь Вовкун.

Казкова опера з глибокою філософією

«Лиса Микиту» можна розглядати як своєрідну модель соціальної дійсності, яка подається крізь жанрову призму казки, вражаючи своєю сучасністю та актуальністю.

Як наголошує режисер-постановник Василь Вовкун, ідея боротьби за виживання визначає і лисмикитівський сюжет, і характеристики всіх персонажів, які, до речі, не діляться на позитивних чи негативних, переможців чи переможених.

Світ звірів-персонажів казки є дуже подібний до людського суспільства, де панують свої закони боротьби за життя. «В нас підмога лиш одна – це розумна голова», – саме розум і кмітливість завжди допомагають Лисові Микиті вийти переможцем із чергових неймовірних пригод.

У оркестрі звучатимуть дримба, бандура та трембіта

Опера «Лис Микита» Івана Небесного матиме несподіване звучання, адже в оркестрі поряд із традиційними інструментами колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба, ліра і трембіта.

Диригент-постановник опери – американський диригент українського походження Теодор Кучар, диригентка – Ірина Стасишин, а хормейстер – молодий музикант Вадим Яценко.

«Родзинкою» стане 3D-мапінг

Постановка матиме чимало несподіванок: від неймовірної сценографії із технологіями 3D-мапінгу, до яскравих костюмів та масок персонажів-звірів.

Як зазначають постановники, чи не вперше в українській сучасній опері будуть використані новітні технології 3D-проєкції та світла, і це буде «справжня феєрія світла». До співпраці запросили художника по світлу із Литви Арвідаса Буйнаускаса, який зокрема творив візуальні образи концертів групи «Океан Ельзи», а в «Лисі Микиті» Арвідас вперше дебютує на оперній сцені.

За 3D-мапінг відповідають Світлана Рейніш та Юрій Костенко, які співпрацюють з брендами Ferrari, Mercedes, Coca Cola та інші.

До створення сценографії, яскравих костюмів та масок звірів, залучені дизайнери та митці зі всієї України – Тадей Риндзак, Ганна Іпатьєва, Людмила Табачкова, Анжела Городиська.

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Фото: Львівська опера