6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, – дослідження

Лише 6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, у 2018-му році таких було 40%. Найбільше заробітчани заробляють у промисловій сфері та маючи посвідку на проживання. Про це йдеться у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (у співпраці з компанією EWL S.A.), опублікованого на Європейській правді.

Вищі заробітки на Заході залишаються головною причиною міграції українців до Польщі — такої думки дотримуються майже 80% респондентів.

Втім, у порівнянні з 2018 роком, на 11 відсоткових пунктів (в.п.), збільшилася кількість людей, котрі серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті.

При цьому подвоїлася група працівників, котрі бажали заробляти 13-15 злотих (90-105 грн) нетто за годину (33%), а частка респондентів, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 грн) нетто за годину, зросла майже втричі — до 19%

Понад 61% тих, хто працює в Польщі вперше, розраховують заробити менше 13 злотих (90 грн) за годину. У свою чергу понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 грн) за годину.

Найнижчі зарплати — у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: понад 48% з них заробляють до 90 грн за годину.

Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання (тимчасових або постійних). Понад 70% респондентів, які заявили про наявність у них посвідок на проживання, заробляють більше 15 злотих (105 грн) за годину.

Майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 грн) за годину.

З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом української діаспори найкращі заробітки зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.

Понад 45% громадян України, що працюють тут, заробляють більше 15 злотих за годину роботи.

Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови.

У свою чергу понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 грн) за годину.

Зображення: Європейська правда