ОСТАННІ НОВИНИ

6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, – дослідження

Вероніка Рой

|

Лише 6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, у 2018-му році таких було 40%.  Найбільше заробітчани заробляють у промисловій сфері та маючи посвідку на проживання. Про це йдеться у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (у співпраці з компанією EWL S.A.), опублікованого на Європейській правді.

 

Вищі заробітки на Заході залишаються головною причиною міграції українців до Польщі — такої думки дотримуються майже 80% респондентів.

Втім, у порівнянні з 2018 роком, на 11 відсоткових пунктів (в.п.), збільшилася кількість людей, котрі серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті.

При цьому подвоїлася група працівників, котрі бажали заробляти 13-15 злотих (90-105 грн) нетто за годину (33%), а частка респондентів, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 грн) нетто за годину, зросла майже втричі — до 19%

Понад 61% тих, хто працює в Польщі вперше, розраховують заробити менше 13 злотих (90 грн) за годину. У свою чергу понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 грн) за годину.

Найнижчі зарплати — у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: понад 48% з них заробляють до 90 грн за годину.

Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання (тимчасових або постійних). Понад 70% респондентів, які заявили про наявність у них посвідок на проживання, заробляють більше 15 злотих (105 грн) за годину.

Майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 грн) за годину.

З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом української діаспори найкращі заробітки зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.

Понад 45% громадян України, що працюють тут, заробляють більше 15 злотих за годину роботи.

Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови.

У свою чергу понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 грн) за годину.

Зображення: Європейська правда

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...