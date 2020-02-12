Скільки українці витрачають на алкоголь: дані Держстату

Одна українська середньостатистична сім’я витрачає на алкогольні напої, в середньому, 93 грн на місяць. Про це свідчать дані Держстатистики, зібрані у ІII кварталі 2019 року.

Українці, які живуть у містах, витрачають на алкогольні напої більше, ніж жителі сільської місцевості: 109,2 грн та 62,1 грн на місяць відповідно.

При цьому сім’ї з дітьми витрачають на алкогольні напої дещо менше, аніж родини, де немає дітей: 82 грн та 112,7 грн на місяць відповідно.

У Держстатистики також розповіли, що в середньому щомісяця середньостатистична сім’я в Україні витрачає на продукти харчування та безалкогольні напої 3,9 тис. грн, на тютюнові вироби – 193 грн, на одяг і взуття – 556 грн, на транспорт – 584 грн.