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Зеленський звільнив Богдана, а на посаду керівника ОПУ призначив Єрмака

Вероніка Рой

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Сьогодні, 11 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента України. Про це йдеться на сайті глави держави.

 

«Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Керівника Офісу Президента України», – йдеться в указі президента.

Натомість іншим указом на посаду керівника ОПУ Зеленський призначив 48-річний Андрія Єрмака.

За словами п’яти джерел Української правди, Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.  Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками. Про причини наміру Богдана піти з Офісу президента джерела не повідомляли.

Андрій Єрмак – український правник, кінопродюсер. Також з 21 травня 2019 року по 11 лютого 2020 року був помічником президента Володимира Зеленського.

Фото: УНІАН

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