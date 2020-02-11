Олімпіада-2020: склад української команди буде відомий наприкінці червня

Відбір спортсменів для участі в Олімпіаді 2020 у місті Токіо буде відбуватися до кінця червня, тоді і стане відомий склад української команди. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України, перший віце-президент IAAF Сергій Бубка, передає УНН.

«На сьогодні день нам приємно, що 82 українських спортсмени отримали ліцензії. Відбір буде проходити до кінця червня. Таким чином склад команди олімпійської в Токіо ми будемо знати наприкінці червня, скільки наших спортсменів візьмуть участь», – сказав Бубка.

За його словами, кваліфікаційна система була змінена і стало складніше завойовувати ліцензії.

«Ці ігри ще не почались, але вони дійсно стануть рекордними за багатьма показниками. Кількість видів спорту збільшена до 33, раніше було 28 видів спорту. Рекордна кількість комплектів медалі буде 339 та рекордна кількість учасників – 11 тисяч», – наголосив Бубка.

Додамо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть цьогоріч з 24 липня по 9 серпня.

Фото: НОК