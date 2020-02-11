Новини ринку праці: перспективні вакансії у Львові

Стабільність, можливості для кар’єрного зростання та гідна оплата праці – це основні критерії при виборі місця роботи. На початку лютого у Львові на вул. Липинського, 50А відкрилася нова філія меблевої компанії «ВіЯр». З 2002 року вона займається продажем матеріалів і наданням супутніх послуг. Сьогодні команда «ВіЯр» налічує понад 2000 співробітників, і долучитися до неї може кожен, хто прагне реалізуватися у цікавій та перспективній галузі.

Компанія «ВіЯр» є лідером на ринку меблевих комплектуючих і представлена філіями в Україні (Київ, Харків, Дніпро, Львів) та за кордоном (Мінськ). Вона пропонує великий вибір матеріалів і фурнітури для виготовлення меблів, а також увесь перелік необхідних виробничих послуг. Крім того, компанія має власний інформаційно-навчальний проект «Академія ВіЯр» та унікальні онлайн-сервіси для меблярів і замовників меблів – ViyarPro та Viyar Bazar. Детальнішу інформацію про асортимент, послуги та сервіси можна переглянути на сайті.

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Успіх кожної компанії – це професійна і злагоджена команда. Командність є одною з головних цінностей «ВіЯр». Своїм співробітникам «ВіЯр» пропонує:

можливості для підвищення професійного рівня та особистісного розвитку;

стабільну заробітну плату;

комфортні умови праці;

навчання та тренінги;

дружню атмосферу;

різноманітне корпоративне життя (участь у футбольних турнірах, благодійних марафонах, тематичні корпоративи та дитячі свята).

Від кандидатів очікуються готовність працювати в команді, компетентність, відповідальність і націленість на результат. Зараз компанії потрібні:

завгоспи-електрики;

охоронці;

комірники;

прибиральниці офісу;

менеджери з продажу/активних продажів.

Актуальний перелік вакансій також доступний за посиланням. Надсилайте резюме на hr@viyar.com.ua чи телефонуйте за вказаним на сайті номером. Навіть якщо ви наразі не знайшли потрібний варіант, ви можете заповнити форму зворотного зв’язку, і менеджер компанії зв’яжеться з вами, щойно з’явиться відповідна пропозиція.

Ставте амбітні цілі та досягайте успіху разом із компанією, що стабільно розвивається, росте і вдосконалюється!

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