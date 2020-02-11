Львів’ян закликають придбати Стрітенську свічку на підтримку українських військових

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ до празника Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа розпочався доброчинний продаж воскових свічок на підтримку благодійних проєктів «Фундації св. Миколая». Про це пише «Духовна велич Львова».

Придбати свічки можна:

В Інформаційному центрі Гарнізонного храму, що у Львові на вул. Театральній.

У студентському храмі Блаженного священномученика Олексія Зарицького на вул. Лукаша, 3а.

У студентському храмі святого Володимира Великого на вул. Природній, 8а.

У військовому храмі Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на вул. Клепарівська, 30а.

Довідка.

«Фундація св. Миколая» покликана реалізовувати проєкти, що пов’язані із капеланським служінням серед військових, дітей-сиріт, студентів та в’язнів. Зокрема, завдяки фонду стали можливими паломництва військових та курсантів до святих місць, дні духовної віднови для учасників АТО, проведення таборів для сиріт та студентів. Отримали підтримку сім’ї біженців із Луганська та Донецька, а також допомогу потребуючі (діти з особливими потребами, постраждалі в результаті ДТП і малозабезпечені родини). Це також підтримка студентського театру «САД» та студентської англомовної школи. Це щоденна духовна опіка бійців АТО на Яворівському полігоні, та проведення для них екскурсій до м. Львова та святих місць. Також завдяки Фундації для українських воїнів, які перебувають у зоні АТО, закуповуються вервички, медалики, хрестики, друкуються іконки та буклети із молитвами.