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Зеленський підписав закон про посилення захисту людей з інвалідністю

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у сфері містобудування. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

 

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності» № 473-ІХ, який Верховна Рада України схвалила 16 січня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, закон дає визначення понять «маломобільні групи населення» та «засоби безперешкодного доступу до об’єктів» і передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Згідно з законом, облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, зокрема до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

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