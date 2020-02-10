У Львівському еколого-натуралістичному центрі святкуватимуть День бабака

Цієї суботи, 15 лютого у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі святкуватимуть День бабака. Головними героями цьогорічного свята стане родина бабаків: самець Мишко та дві бабачихи Марусі. Про це повідомив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович, передає пресслужба міськради Львова.

«Традиційно, 15 лютого у нас відбудеться захід на Стрітення. Єдина відмінність, порівняно із попередніми роками, — бабаків нам будити не потрібно, адже у зимову сплячку вони не впадали. Насправді зими у нас практично не було, і весна у нас вже настає, тому ми вирішили трішки по-іншому трактувати захід. Так, ми будемо шукати зиму та розповідати про спостереження наших учнів про зміни, які відбулись цьогоріч, у зв’язку із потеплінням. Зараз у нас є повноцінна родина бабаків: самець Мишко та дві самки Марусі. У фіналі ми, як завжди, звернемось до наших бабаків та запитаємо куди ж поділась зима», — розповів Ігор Антахович.