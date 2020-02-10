Оскар 2020. Повний перелік переможців

Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар». Про це повідомляє Укрінформ.
Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» вперше в історії стали іншомовні «Паразити». Творчий колектив фільму забрав одразу чотири «Оскари»: на додачу до найкращого фільму, ще й за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.
Звання найкращого актора заслужено завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі «Джокер», а найкращої актриси – Рене Зеллвегер, яка чудово перевтілилася у фільмі «Джуді».
Водночас «Оскари» за ролі другого плану забрали Бред Пітт за «Одного разу в Голлівуді» та Лора Дерн за «Шлюбні історії».
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано «Історію іграшок 4», а найкращою короткометражною анімацією – «Любов до волосся».
Технічні нагороди за найкращий звук та найкращий звуковий монтаж отримали відповідно «1917» та «Аутсайдери». Водночас найкраща музика до фільму, на переконання журі, була у “Джокері”, а найкраща пісня – «(I’m Gonna) Love Me Again» Елтона Джона та Берні Топіна – у «Рокетмені».
«Джокер», який висувався в 11 номінаціях, отримав лише дві нагороди, а стрічка Сема Мендеса «1917», яка висувалася у 10 категоріях, змогла здобути перемогу в трьох.
Загальний список всіх номінацій та переможців:
- Найкращий фільм: «Паразити»
- Найкраща режисерська робота: Пон Джун Хо («Паразити»)
- Найкраща чоловіча роль: Гоакін Фенікс («Джокер»)
- Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер («Джуді»)
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»)
- Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн («Шлюбна історія»)
- Найкращий оригінальний сценарій: Хан Джин-Вон та Пон Джун Хо («Паразити»)
- Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті («Кролик Джоджо»)
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: «Історія іграшок 4»
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Любов до волосся»
- Найкращий міжнародний художній фільм: «Паразити»
- Найкращий документальний повнометражний фільм: «Американська фабрика»
- Найкращий документальний короткометражний фільм: «Вчимось кататись на скейтборді у зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)»
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Вікно сусідів»
- Найкраща музика до фільму: Гільдур Ґуднадоттір («Джокер»)
- Найкраща пісня до фільму: Елтон Джон і Берні Топіна «(I’m Gonna) Love Me Again» («Рокетмен»)
- Найкращий звуковий монтаж: Дональд Сильвестр («Аутсайдери»)
- Найкращий звук: Марк Тейлор та Стюарт Вілсон («1917»)
- Найкраща робота художника-постановника: Барбара Лінг та Ненсі Хей («Одного разу в Голлівуді»)
- Найкраща операторська робота: Роджер Дікінс («1917»)
- Найкращий грим та зачіски: Казухіро Цуджі, Енн Морган, Вівіан Бейкер («Секс-бомба»)
- Дизайн костюмів: Жаклін Дурран («Маленькі жінки»)
- Найкращий монтаж: Ендрю Бакленд та Майкл Маккускер («Аутсайдери»)
- Найкращі візуальні ефекти: Гійом Рошрон, Домінік Тухі, Грег Батлер («1917»).
Вероніка Рой