Оскар 2020. Повний перелік переможців

Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар». Про це повідомляє Укрінформ.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» вперше в історії стали іншомовні «Паразити». Творчий колектив фільму забрав одразу чотири «Оскари»: на додачу до найкращого фільму, ще й за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.

Звання найкращого актора заслужено завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі «Джокер», а найкращої актриси – Рене Зеллвегер, яка чудово перевтілилася у фільмі «Джуді».

Водночас «Оскари» за ролі другого плану забрали Бред Пітт за «Одного разу в Голлівуді» та Лора Дерн за «Шлюбні історії».

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано «Історію іграшок 4», а найкращою короткометражною анімацією – «Любов до волосся».

Технічні нагороди за найкращий звук та найкращий звуковий монтаж отримали відповідно «1917» та «Аутсайдери». Водночас найкраща музика до фільму, на переконання журі, була у “Джокері”, а найкраща пісня – «(I’m Gonna) Love Me Again» Елтона Джона та Берні Топіна – у «Рокетмені».

«Джокер», який висувався в 11 номінаціях, отримав лише дві нагороди, а стрічка Сема Мендеса «1917», яка висувалася у 10 категоріях, змогла здобути перемогу в трьох.

Загальний список всіх номінацій та переможців: