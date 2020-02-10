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Оскар 2020. Повний перелік переможців

Вероніка Рой

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Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу «Оскар». Про це повідомляє Укрінформ.

 

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» вперше в історії стали іншомовні «Паразити». Творчий колектив фільму забрав одразу чотири «Оскари»: на додачу до найкращого фільму, ще й за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.

Звання найкращого актора заслужено завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі «Джокер», а найкращої актриси – Рене Зеллвегер, яка чудово перевтілилася у фільмі «Джуді».

Водночас «Оскари» за ролі другого плану забрали Бред Пітт за «Одного разу в Голлівуді» та Лора Дерн за «Шлюбні історії».

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано «Історію іграшок 4», а найкращою короткометражною анімацією –  «Любов до волосся».

Технічні нагороди за найкращий звук та найкращий звуковий монтаж отримали відповідно «1917» та «Аутсайдери». Водночас найкраща музика до фільму, на переконання журі, була у “Джокері”, а найкраща пісня –  «(I’m Gonna) Love Me Again» Елтона Джона та Берні Топіна  – у «Рокетмені».

«Джокер», який висувався в 11 номінаціях, отримав лише дві нагороди, а стрічка Сема Мендеса «1917», яка висувалася у 10 категоріях, змогла здобути перемогу в трьох.

Загальний список всіх номінацій та переможців:

  • Найкращий фільм: «Паразити»
  • Найкраща режисерська робота: Пон Джун Хо («Паразити»)
  • Найкраща чоловіча роль: Гоакін Фенікс («Джокер»)
  • Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер («Джуді»)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»)
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн («Шлюбна історія»)
  • Найкращий оригінальний сценарій: Хан Джин-Вон та Пон Джун Хо («Паразити»)
  • Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті («Кролик Джоджо»)
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: «Історія іграшок 4»
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Любов до волосся»
  • Найкращий міжнародний художній фільм: «Паразити»
  • Найкращий документальний повнометражний фільм: «Американська фабрика»
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: «Вчимось кататись на скейтборді у зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)»
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Вікно сусідів»
  • Найкраща музика до фільму: Гільдур Ґуднадоттір («Джокер»)
  • Найкраща пісня до фільму: Елтон Джон і Берні Топіна «(I’m Gonna) Love Me Again» («Рокетмен»)
  • Найкращий звуковий монтаж: Дональд Сильвестр («Аутсайдери»)
  • Найкращий звук: Марк Тейлор та Стюарт Вілсон («1917»)
  • Найкраща робота художника-постановника: Барбара Лінг та Ненсі Хей («Одного разу в Голлівуді»)
  • Найкраща операторська робота: Роджер Дікінс («1917»)
  • Найкращий грим та зачіски: Казухіро Цуджі, Енн Морган, Вівіан Бейкер («Секс-бомба»)
  • Дизайн костюмів: Жаклін Дурран («Маленькі жінки»)
  • Найкращий монтаж: Ендрю Бакленд та Майкл Маккускер («Аутсайдери»)
  • Найкращі візуальні ефекти: Гійом Рошрон, Домінік Тухі, Грег Батлер («1917»).

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