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Через ураган призупинено авіасполучення Львова із Мюнхеном

Андрій Котенський

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Через ураган Сабіна аеропорт Мюнхена скасував близько сотню авіарейсів. Серед відмінених рейс авіакомпанії Lufthansa Мюнхен–Львів–Мюнхен.

 

За даними львівського летовища, сьогоднішній рейс DLH2550/2551 Мюнхен–Львів–Мюнхен скасовано у зв’язку з погодними умовами.

Найближчий рейс зі Львова до Мюнхена відбудеться завтра, 11 лютого.

Як повідомляє НВ, Залізничний оператор Deutsche Bahn, який заздалегідь закликав пасажирів відмовитися від поїздок в дні урагану, 9 лютого призупинив далекомагістральне сполучення аж до ранку 10 лютого, попередивши про можливі порушення розкладу також протягом найближчої доби. У таких землях як Гессен, Рейнланд-Пфальц і Саар не ходили навіть регіональні поїзди.

Аеропорти Амстердама, Франкфурта, Дюссельдорфа та Кельна, які входять до числа найбільших у Європі, скасували понад 400 рейсів, включаючи міжнародні. Компанія Eurowings скасувала практично всі свої вильоти.

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