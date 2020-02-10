Бійці батальйону «Львів» повернулись із зони ООС

Сьогодні, 10 лютого, у рамках ротації із зони проведення ООС повернулися бійці батальйону «Львів» та зведеного загону поліцейських Львівщини

Зустрічали правоохоронців товариші по службі, рідні, близькі та керівництво Нацполіції.

«Мені приємно сьогодні бачити вас у тому ж складі, в якому ви виїжджали на схід. Ви в повному обсязі виконували покладені на вас обов’язки і отримали відзнаки та грамоти від керівництва поліції Донецької області, а також від керівництва Операції об’єднаних сил. Дякую вам за добросовісну службу», – звернувся до бійців Василь Віконський.

Правоохоронцям, які забезпечували правопорядок у зоні бойових дій, очільник поліції Львівщини вручив подяки «за сумлінне виконання службових обов’язків із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у зоні проведення Операції об’єднаних сил».

фото: поліція