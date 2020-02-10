ОСТАННІ НОВИНИ

Бійці батальйону «Львів» повернулись із зони ООС

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 10 лютого, у  рамках ротації із зони проведення ООС повернулися бійці батальйону «Львів» та зведеного загону поліцейських Львівщини

 

Зустрічали правоохоронців товариші по службі, рідні, близькі та керівництво Нацполіції.

«Мені приємно сьогодні бачити вас у тому ж складі, в якому ви виїжджали на схід. Ви в повному обсязі виконували покладені на вас обов’язки і отримали відзнаки та грамоти від керівництва поліції Донецької області, а також від керівництва Операції об’єднаних сил. Дякую вам за добросовісну службу», – звернувся до бійців Василь Віконський.

Правоохоронцям, які забезпечували правопорядок у зоні бойових дій, очільник поліції Львівщини вручив подяки «за сумлінне виконання службових обов’язків із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у зоні проведення Операції об’єднаних сил».

 

фото: поліція

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...