«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутності власних дискаунтерів у наших західних регіонах. Цього разу інноваційний супермаркет мережі приймає перших клієнтів у містечку Любомль Волинської області.

Будівельні роботи вже закінчено, зараз тривають останні приготування до відкриття. Отже, 9 лютого 2020 року на місці старого магазину «Центральний» за адресою вул. Незалежності, 25 у Любомлі з’явився перший сучасний і комфортний магазин «АТБ».

Цікаво, що це волинське місто, в якому народилася відома акторка театру та кіно Наталія Ужвій, розташоване поблизу кордону нашої країни з Польщею. Таким чином, новий супермаркет мережі стане найбільш західним дискаунтером «АТБ» і географічно найближчим до країн Європейського Союзу. Це доволі символічно, адже відома якість продукції в «АТБ» наближує нас до омріяного європейського рівня життя.

Мешканці Любомля, яких сьогодні налічується близько 10,5 тис. (згідно з даними Держслужби статистики), невдовзі приєднаються до майже чотирьохмільйонної армії постійних клієнтів «АТБ». Саме стільки наших співгромадян щоденно відвідують 1081 магазин лідера вітчизняного ритейлу в 275 містах, у тому числі й у нашому Львові.

Наразі компанія має найрозгалуженішу мережу маркетів в Україні. Для їхнього обслуговування «АТБ» створила одну з найбільших логістичних інфраструктур у нашій країні. Працюють близько десяти мультитемпературних складських центрів. Аби гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, вантажівки з власного парку «АТБ» (на сьогодні понад 600 машин) кожного місяця долають відстань більш ніж 5 млн км.

Дотримуючись концепції динамічного розвитку, «АТБ» протягом останніх п’яти років приділяє значну увагу розширенню географії присутності своїх маркетів саме у наших західних регіонах. Відкриття магазину в Любомлі свідчить про зацікавленість найпотужнішого ритейлера України розвивати свою мережу навіть у невеличких райцентрах. Це є європейською тенденцією для торговельного бізнесу. У цілому ж в країні щорічно відкривають приблизно сто нових супермаркетів, обладнаних за сучасними концепціями енергоефективності, зручності та комфорту. Разом із цим проводять капітальну модернізацію ще близько п’ятдесяти існуючих магазинів.

Усе більше українців (і не тільки у великих містах) отримують можливість купувати товари в «АТБ». Це понад 3,5 тис. найменувань гарантовано свіжих продуктів, які мережа пропонує споживачам за мінімальними цінами.

Цінова політика «АТБ» лишається незмінною вже понад чверть сторіччя – вартість продуктів у цих дискаунтерах нижча за середньоринкову на 10–15%. Більш як 900 найменувань в асортименті кожного магазину представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом «АТБ». Ціни на ексклюзивну продукцію можуть бути нижчими за ціни на аналогічні товари на 40%. Покупці суттєво економлять завдяки оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія завжди напряму працює з виробниками. «АТБ» навіть має власних імпортерів, які привозять з-за кордону продукти, що неможливо виростити чи виготовити в нашій країні. Це дає покупцям змогу зберегти значні кошти, адже компанія не платить посередникам за послуги. Окрім того, «АТБ» таким чином уникає ймовірності підробки чи фальсифікації товарів. Простіше кажучи, цейлонський чай, який можна придбати у цих магазинах, гарантовано прибув із Цейлону, хоча коштує практично стільки ж, скільки звичайний. Тож багаторічна довіра мільйонів клієнтів до «АТБ», у тому числі й на нашій Львівщині, цілком виправдана. Компанія її заслужила за довгі роки роботи.

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