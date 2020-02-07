Збірна України з футболу зіграє у Львові матч перед Євро-2020

Напередодні Євро-2020 збірна України з футболу проведе три товариські матчі. Вони відбудуться в Львові, Києві та Харкові. Про це на сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

26 травня збірна зіграє проти Кіпру. 2 червня підопічні Андрія Шевченка проведуть товариський матч проти Північної Ірландії, а 7 червня – проти Ізраїлю. Львів прийматиме останню гру.

«Пропоную членам Виконкому УАФ підтримати пропозицію, яка попередньо була погоджена з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити місцями проведення цих матчів: Харків (Україна – Кіпр), Київ (Україна – Північна Ірландія) та Львів (Україна – Ізраїль)», – написав Павелко.