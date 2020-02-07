ОСТАННІ НОВИНИ

Збірна України з футболу зіграє у Львові матч перед Євро-2020

Ольга Денисяка

|

Напередодні Євро-2020 збірна України з футболу проведе три товариські матчі. Вони відбудуться в Львові, Києві та Харкові. Про це на сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

 

26 травня збірна зіграє проти Кіпру. 2 червня підопічні Андрія Шевченка проведуть товариський матч проти Північної Ірландії, а 7 червня  –  проти Ізраїлю. Львів прийматиме останню гру.

«Пропоную членам Виконкому УАФ підтримати пропозицію, яка попередньо була погоджена з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити місцями проведення цих матчів: Харків (Україна – Кіпр), Київ (Україна – Північна Ірландія) та Львів (Україна –  Ізраїль)», – написав Павелко.

Маю гарні новини для всієї футбольної родини України. Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією,…

Gepostet von Andrii Pavelko am Freitag, 7. Februar 2020

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...