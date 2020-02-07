Вплив на експорт і держборг: у НБУ назвали ризики коронавірусу для економіки України

Існує ризик того, що спалах китайського коронавірусу матиме довгострокові наслідки для української економіки і призведе до скорочення експорту і зниження привабливості боргових цінних паперів. Про це повідомляє ЕП з посиланням на інфляційний звіт НБУ за січень 2020 року.

Нацбанк, аналізуючи попередній досвід поширення вірусу SARS, вважає, що спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку і, відповідно, несуттєво вплине на економіку України. Про те є ризик, що спалах коронавірусу відобразиться на українській економіці більлш негативно.

Так, у НБУ оцінюють, що у випадку більш тривалого впливу нового вірусу на світові ринки може впасти попит на залізну руду і сталь.

«Суттєве зниження світового попиту, передусім з боку Китаю, призведе до зниження світових цін, насамперед на сталь та залізну руду. З огляду на масштаби китайської економіки та залученість у світову торгівлю та глобальні ланцюги створення доданої вартості, до ефектів від послаблення попиту долучиться також негативний вплив для виробничих видів діяльності», – йдеться у звіті.

У Нацбанку підкреслюють, що низький попит і низькі ціни на металургійну продукцію, можуть вплинути на українських експортерів, які ще не відновилися після падіння виробництва у кінці 2019 року.

Якщо поширення коронавірусу затягнеться, інвестори на ринку можуть переоцінити свої ризики. Відповідно, це може негативно впливати на українську економіку, особливо у періоди пікових виплат за держборгом (перший такий «пік» – кінець травня 2020 року).

Через можливу переоцінку інвесторами своїх ризиків привабливість боргових облігацій України може падати – відповідно, державі буде важче позичати кошти для вплати боргів.