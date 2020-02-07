В Україні підлітки вже цього року зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно

У Міністерстві цифрової трансформації України мають намір оптимізувати процес видачі паспорта та ідентифікаційного коду для 14-річних громадян. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Facebook.

«Отримання паспорта та ідентифікаційного коду зараз є окремими процедурами. Це означає, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби, та витрачати свій час на черги. Плануємо оптимізувати цей процес і трансформувати послугу. Нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року», – йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що ID-14 поєднає дві послуги, і підлітки будуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Всі ці персональні дані будуть міститися на ID-картці. Потрібно буде лише особисто звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.