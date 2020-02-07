Торік у Польщі нелегально працювало 13 тисяч українців

Торік польські прикордонники виявили у Польщі 26,6 тис. іноземців, котрі порушили правила перебування у країні. Про це повідомляє «Польське радіо».

У 2019 році у Польщі значно збільшилося число перевірок легальності перебування та працевлаштування іноземців у Польщі. Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що польські прикордонники здійснили понад 26,7 тис. перевірок законності проживання, що охопили понад 61,3 тис. іноземців. Порушення виявили у 26,6 тис. осіб. Для порівняння: у 2018 році функціонери Прикордонної служби Польщі провели 15,8 тис. таких перевірок, що охопили 36 тис. іноземців.

Натомість 4094 перевірки легальності працевлаштування показали, що понад 14,7 тис. іноземців працювало у Польщі незаконно. Серед найчастіших порушників були українці – 13,3 тис., грузини – 476, молдавани – 326 та білоруси – 243.

Нагадаємо, за даними Прикордонної служби Польщі, торік польський державний кордон перетнуло 10,4 млн громадян України.