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Службовий собака митників «винюхав» у посилці коноплю

Вероніка Рой

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У митному посту «Львів-поштовий» службовий собака знайшов у посилці коноплю. Про це повідомляє пресслужба Галицької митниці Держмитслужби.

 

«На митному посту «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби службовий собака, англійський кокер-спанієль на кличку «Боня» обнюхавши коробки знайшов підозріле відправлення. Коли працівники митниці відкрили коробку, то серед речей знайшли прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з 22 г коноплі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють митники, ця речовина належить до переліку тих, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Про цей факт повідомили правоохоронні органи.

Фото: Галицька митниця

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