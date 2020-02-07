Сергій Кримський: «Нас вчать не поважати ні себе, ні своєї історії, ні мови»

Режисер-постановник документального фільму «Соловей співає» Сергій Кримський про рішення телеканалу «1+1» показувати мелодрами тільки російською мовою, бо українською вони начебто важко сприймаються глядачем:

«Нас вчать бути «тупими». Нас вчать не поважати ні себе, ні своєї історії, ні мови.

Шановна, Олено Єремєєва, продюсерка медіа групи 1+1 і всі ваші однодумці, хто вважає так само, як ви. Стосовно вашої репліки про український контент, а саме мову. Три факти:

По-перше. Є такий успішний міжнародний онлайн-сервіс як Netflix, може, знаєте. Так ось, головний директор з розвитку контенту Тед Сарандос заявив, що кількість країн, для яких контент виходитиме їхньою рідною мовою, буде збільшено з 17 до 30. Загалом сервіс в 2020 році повинен випустити 130 сезонів неангломовних серіалів. З чим це пов’язано? Після успіху таких хітів, як іспанський серіал «Паперовий дім» чи бразильський «Однодумці», ізраїльський «Фауда» чи німецький «Темрява», які вийшли мовою оригіналу, тобто рідною мовою країни виробника, аналіз проєктів показав, що глядач хоче дивитися свій контент рідною мовою, а глядач іноземний теж вибирає контент, герої якого розмовляють мовою країни, де відбуваються події, з перекладом (титром або синхронним). Це виглядає природніше, ніж коли всі герої говорять англійською. Така аналітика від Netflix. Звичайно, медіа холдингу 1+1 видніше, вони ж не Netflix якийсь там.

По-друге. Якщо вже вдаватися в соціологію, що хоче чути наш громадянин, наголошую: громадянин України, не РФ, чи як корпоративно вашою мовою «країни СНД», то, згідно з проведеним загальнонаціональним дослідженням фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українська мова є важливим атрибутом незалежності. Згодні 81% громадян. Причому так вважають у всіх регіонах України: Західному (95 %), Центральному (86 %), Південному (71 %), Східному (64 %).

Крім того більшість громадян (78,6 %) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина контенту має публікуватися українською мовою (52,7 % згодні з цим безумовно і ще 25,9 % – «скоріше так»).

Це говорить про запит українців дивитися контент рідною мовою.

І по-третє: у нас ВІЙНА, триває шість років, яка почалася з «інформаційної війни» РФ і фейку «защиты русскоговорящих и русского языка». Яка поділила мою країну на українців україномовних і російськомовних, завдяки чому війська РФ вбивають наших громадян на Сході. Я розумію, ви дуже «втомлені від війни», але це факт.

P.S. Документальний фільм нашої команди «Соловей співає» про фейки, які створювали навколо української мови (і ви зараз дуже успішно їх транслюєте). Вже четвертий місяць без дистриб’юторської підтримки самостійно організовуються покази по всій країні самими громадянами і збирають повні зали. І дуже важливо для мене, коли люди залишаються після перегляду і продовжують говорити про нашу рідну мову, про те, що їм болить. Я постійно згадую хлопця, військового з Донецької області, який був російськомовним і який вивчив українську досконало. А допоміг йому в цьому шрам на руці, що залишився від ножа, яким його прибили до столу на першому допиті «ценітелі руского міра». Я тільки можу собі уявляти, як його за@$%ло чути такі меседжі в нашому ТВ просторі.

Зрадників ніхто не любить, їх позбуваються в першу чергу, як людей, що не мають моральних принципів і здатні чинити так завжди. (з книги «Записки неизвестного чекиста»)».

Фото: Facebook-сторінка Сергія Кримського