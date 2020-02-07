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Пенсії жінок в ЄС на 30% нижчі, ніж у чоловіків, – Євростат

Ольга Денисяка

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У минулому році в країнах Євросоюзу жінки старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижче, ніж чоловіки. Про це пише ЕП з посиланням на дані Євростату.

 

Наголошується, що гендерний розрив скорочується, і зараз він на 4 процентних пункту менше порівняно з 2010 роком (34%).

Хоча жінки отримували менші пенсії у всіх державах-членах ЄС, ступінь розриву сильно розрізняється. Найбільша різниця спостерігалася в Люксембурзі, де жінки старше 65 років отримували пенсію на 43% менше, ніж чоловіки. За Люксембургом йдуть Мальта (42%), Нідерланди (40%), Австрія (39%), Кіпр (38%) і Німеччина (37%).

Найменша різниця в сумі пенсій між жінками і чоловіками була в Естонії (1%), Данії (7%), Словаччини (8%), Чехії (13%) та Угорщини (16%).

В 2018 році частка пенсіонерів у віці старше 65 років, яким загрожує бідність, в ЄС становила 15%, що трохи перевищує показник 14% в 2017 році, але нижче ризику бідності населення працездатного віку (від 16 до 64 років) майже на 17%.

Найвищий рівень ризику бідності серед пенсіонерів зафіксували в Естонії (54%), Латвії (50%), Литві (41%) та Болгарії (30%).

Найнижчі показники були зафіксовані в Словаччині (6%), Франції (8%), Греції (9%), Данії, Люксембурзі та Угорщини (10%).

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