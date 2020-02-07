Низка вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах буде без світла

Сьогодні, 7 лютого, через ремонтні роботи частина вулиць у Львові, у Винниках та Брюховича будуть без електропостачання. Про це повідомляє Гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: І. Франка, 123-150, У. Самчука, 8-24, Личаківська, 122-146, 163-175, Россі, Копальня, Черемшини, 1, Долішня, Козланюка, Ст. Личаків, Голинського, Яричівська, Рамаданівська, Тракт Глинянський, 17-43, Кульпарківська, 145, 147, 226, 230, Пулюя, 16, Городоцька, 174.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці: Галицька, 46-100, парні, Галицька, 105-111, Б. Хмельницького.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть вулиці: Арктична, Горобинна, Долинна, Бірківська, Львівська, 1-19, Крута, Ясна, 10-70, Бічна, Ясна, Церковна, 8-11, Іздрика, 10-15, Осикова, Озерна, Весняна, 22-28, Горіхова, Сливова, 11, Польова, Вишнева, 14.