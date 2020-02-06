ОСТАННІ НОВИНИ

У січні українці купили вживаних авто у чотири рази більше, ніж нових

Вероніка Рой

|

У січні 2020 року українці купили у чотири рази більше вживаних автомобілів, аніж нових. За місяць на облік поставили 28,3 тисяч придбаних автомобілів з пробігом. Про це повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

 

«За минулий місяць українські номери отримали 28,3 тис. імпортованих легкових авто з пробігом, Таким чином, в січні на кожен проданий новий легковий автомобіль прийшлося 4 реєстрації ввезених з-за кордону вживаних машин», – йдеться у повідомленні.

При цьому, як повідомляють в асоціації автовиробників України, автомобілі віком понад 10 років охопили 43% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2020 року авто з пробігом, третина реєстрацій б/в припала на машини виготовлені від 5 до 10 років назад і 24% – на відносно молоді автомобілі – не старші 5 років.

«Найпопулярнішим на ринку імпортованого секонд-хенду залишається автомобіль VOLKSWAGEN Passat, протягом минулого місяця власниками цієї моделі стали 1716 українців. На другому місці RENAULT Megane, на цьому автомобілі свій вибір зупинили 1608 автомобілістів. «Шкоді Октавії» віддали перевагу 1518 чол. і це третій результат. Четверта позиція у VOLKSWAGEN Golf – 1235 реєстрацій. Замикає п’ятірку найбільш популярних вживаних іномарок FORD Focus», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...