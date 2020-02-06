У січні українці купили вживаних авто у чотири рази більше, ніж нових

У січні 2020 року українці купили у чотири рази більше вживаних автомобілів, аніж нових. За місяць на облік поставили 28,3 тисяч придбаних автомобілів з пробігом. Про це повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

«За минулий місяць українські номери отримали 28,3 тис. імпортованих легкових авто з пробігом, Таким чином, в січні на кожен проданий новий легковий автомобіль прийшлося 4 реєстрації ввезених з-за кордону вживаних машин», – йдеться у повідомленні.

При цьому, як повідомляють в асоціації автовиробників України, автомобілі віком понад 10 років охопили 43% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2020 року авто з пробігом, третина реєстрацій б/в припала на машини виготовлені від 5 до 10 років назад і 24% – на відносно молоді автомобілі – не старші 5 років.

«Найпопулярнішим на ринку імпортованого секонд-хенду залишається автомобіль VOLKSWAGEN Passat, протягом минулого місяця власниками цієї моделі стали 1716 українців. На другому місці RENAULT Megane, на цьому автомобілі свій вибір зупинили 1608 автомобілістів. «Шкоді Октавії» віддали перевагу 1518 чол. і це третій результат. Четверта позиція у VOLKSWAGEN Golf – 1235 реєстрацій. Замикає п’ятірку найбільш популярних вживаних іномарок FORD Focus», – йдеться у повідомленні.